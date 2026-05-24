«МЮ» интересуется защитником «Ноттингем Форест» Неко Уильямсом — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к защитнику «Ноттингем Форест» Неко Уильямсу. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «лесники» не намерены продавать 25-летнего футболиста и рассматривают вариант с продлением его контракта. Подчёркивается, что неофициальные запросы по Уильямсу также сделали «Ньюкасл», «Астон Вилла» и «Эвертон».

В нынешнем сезоне Уильямс принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

