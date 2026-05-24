Американский консорциум предлагает € 2 млрд за «Наполи» — The Athletic

Американский консорциум пытается приобрести «Наполи». По информации The Athletic, переговоры ведёт группа инвесторов Underdog Global Partners (UGP). Владелец Аурелио Де Лаурентис не планировал продажу клуба, однако это не остановило UGP. Переговоры продолжаются уже шесть месяцев.

UGP уже имеет инвестиции в итальянский спорт: компания является мажоритарным владельцем «Кампобассо», клуба из третьего дивизиона Италии. В мае прошлого года UGP приобрела контрольный пакет акций баскетбольной команды «Наполи». Консорциум планирует подать заявку на участие в Лиге Европы под эгидой НБА, которую собираются запустить в 2027 году. Таким образом, футбольный и баскетбольный «Наполи» смогут войти в состав единой мультиспортивной структуры.

В предложении UGP содержится обязательство инвестировать в инфраструктуру, включая приватизацию и реконструкцию стадиона «Диего Армандо Марадона». Однако, как сообщает источник, переговоры застопорились из-за нескольких спорных моментов. Тем не менее UGP надеется преодолеть разногласия и возобновить диалог с Де Лаурентисом.

