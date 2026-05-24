Казанский: понять «Спартак» — может быть сценарием глубокого психологического исследования

Спортивный комментатор Денис Казанский высказался о «Спартаке» перед Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

«Спартак»… Вот тут непонятно примерно всё. Как всегда. Понять «Спартак» — может быть предметом сценария глубокого психологического исследования Альмодовара или фон Триера. В «свой день» красно-белые — да ещё и на домашнем когда-то стадионе, да ещё и с феерической поддержкой — могут обыграть не то что «Краснодар» — «ПСЖ». Ну, это я раздухарился, конечно. И всё же: «Спартак» может! Может всё, причём одновременно. Нет никакого ощущения, что Карседо знает свой лучший стартовый состав. Да и стартовый состав не сильно знаком с Карседо. Всё лето впереди. Но вот как в него уйти? В каком настроении?

Всё это дико интригует. Ещё и потому, что обе команды — победители. Вот они и затянут выяснение отношений, потому что не имеют морального права проигрывать. А физическое право заложено в самой сути игры. И в том, что все уже давно отдыхают либо празднуют, как Махачкала и «Акрон». Там уже: «Всем спасибо. Все свободны!» А в «Лужниках» как бы в пенальти не отправились. Но мне кажется, что осторожность первого тайма вполне обоснованна. Одной ошибки хватит, чтобы посыпались и те, и другие», — написал Казанский в телеграм-канале.