«Спартак» — «Краснодар»: онлайн-трансляция Суперфинала Кубка России начнётся в 18:00

Сегодня, 24 мая, состоится Суперфинал Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

На стадии финала Пути регионов «Спартак» обыграл ЦСКА со счётом 1:0. На этапе финала Пути РПЛ «Краснодар» по сумме двух матчей прошёл московское «Динамо» (0:0, 6:5 пен.).

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале турнира армейцы обыграли «Ростов». Основное время матча завершилось вничью (0:0), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались красно-синие — 4:3.

