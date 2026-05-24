«Сити» — «Астон Вилла»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 18:00

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Астон Вилла». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров чемпионата Англии «горожане» набрали 78 очков и занимают второе место. Клуб из Бирмингема заработал 62 очка и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Хосепа Гвардиолы разделила очки с «Борнмутом» — 1:1, а подопечные Унаи Эмери обыграли «Ливерпуль» — 4:2.

