Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Глеб объяснил разницу между Гвардиолой и Венгером

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался о двух своих бывших тренерах Арсене Венгере и Хосепе Гвардиоле.

«Считаю, что это два великих тренера. Понятно, что у Гвардиолы ситуация немножко другая. Венгер работал в «Арсенале», когда, в принципе, ему было тяжело сохранять тот состав, который он воспитывал, развивал. Постоянно кого-то продавали, ему заново надо было строить команду. У Гвардиолы такой ситуации не было.

Гвардиола всегда приходил в клубы, где денег немерено. Под него любого футболиста покупали. Не, это не отнимает его заслуг. Это великий тренер в любом случае. Просто он не сталкивался с такой ситуацией, когда ты берёшь молодых, растишь и тебе не дают возможности работать три-четыре года», — сказал Глеб в выпуске на YouTube-канале Fonbet.