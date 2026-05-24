Оуэн: в следующем сезоне конкуренцию «Арсеналу» составят только клубы из Манчестера

Оуэн: в следующем сезоне конкуренцию «Арсеналу» составят только клубы из Манчестера
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Майкл Оуэн высказался о возможных претендентах на победу в английской Премьер-лиге в следующем сезоне. По итогам сезона-2025/2026 титул чемпиона АПЛ выиграл лондонский «Арсенал».

«Я думаю, что в следующем сезоне серьёзную конкуренцию [«Арсеналу»] смогут составить только клубы из Манчестера. По‑моему, «Манчестер Сити» останется сильной командой, даже если Пеп [Гвардиола] уйдёт. В этом сезоне они едва не обошли «Арсенал», а ещё у них хороший состав молодых игроков, которые показали, что будут бороться за титул в следующем сезоне. А с учётом двух внутренних кубков команда вернётся ещё сильнее.

Прошло уже какое‑то время, но «Манчестер Юнайтед» может побороться за титул под руководством Майкла Кэррика. Если посмотреть на их результаты с момента его прихода, то они определённо выглядят как претенденты на чемпионство.

«Ливерпуль» тоже будет надеяться составить конкуренцию, но для этого им нужно будет всё сделать безупречно — а я пока не уверен, что они к этому готовы», — приводит слова Оуэна Metro.

