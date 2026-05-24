Карседо — лучший тренер Кубка России по итогам голосования болельщиков

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо признан лучшим тренером Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 по итогам голосования болельщиков. Об этом информирует телеграм-канал соревнования.

Испанский специалист набрал 19,8 тыс. голосов и опередил главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева (11,8 тыс.) в итоговом голосовании.

«Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера в понедельник, 5 января. По ходу нынешнего розыгрыша Кубка России испанский специалист вывел красно-белых в Суперфинал.

Сегодня, 24 мая, состоится Суперфинал Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

