«Тоттенхэм Хотспур» — «Эвертон»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров чемпионата Англии «шпоры» набрали 38 очков и занимают 17-е место. Клуб из Ливерпуля заработал 49 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Роберто Де Дзерби проиграла «Челси» — 1:2, а подопечные Дэвида Мойеса уступили «Сандерленду» — 1:3.