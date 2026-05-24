AS: «Бенфика» хочет использовать выборы в «Реале», чтобы получить больше денег за Моуринью

Назначение Жозе Моуринью на пост главного тренера мадридского «Реала» задерживается из-за президентских выборов в клубе. «Бенфика» намерена воспользоваться этой задержкой, чтобы получить большую компенсацию за досрочное расторжение контракта с португальским специалистом. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в контракте Моуринью есть пункт, согласно которому он вправе покинуть «Бенфику» за € 7 млн до 26 мая. После этой даты указанный пункт перестаёт действовать, в связи с чем «Реалу» придётся договариваться с лиссабонским клубом относительно суммы компенсации.

Подчёркивается, независимо от ситуации с «Реалом», Моуринью не останется в «Бенфике», несмотря на наличие контракта до 2027 года.

