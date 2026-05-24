Эдерсон приостановил переговоры со всеми другими клубами ради «Манчестер Юнайтед» — Романо

Бразильский полузащитник «Аталанты» Эдерсон приостановил переговоры со всеми другими клубами, заинтересованными в его подписании, ради перехода в английский «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, клубы ведут активные переговоры. «Красные дьяволы» планируют закрыть сделку.

Эдерсон выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. В текущем сезоне на счету 26-летнего центрального полузащитника 41 матч за клуб во всех турнирах. В них Эдерсон отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоимость бразильца, по оценке портала Transfermarkt, — € 40 млн.