«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Фараи Халлам. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал 45 очков и занимает 15-е место. «Канониры» заработали 82 очка и располагаются на первой строчке. «Арсенал» досрочно выиграл титул чемпиона АПЛ.

В минувшем туре команда Оливера Гласнера сыграла вничью с «Брентфордом» — 2:2, а подопечные Микеля Артеты обыграли «Бёрнли» — 1:0.