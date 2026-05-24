Моуринью и «Бенфика» недовольны поведением друг друга на фоне интереса «Реала» к Жозе — AS

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью принял решение покинуть лиссабонский клуб, независимо от его потенциального назначения в мадридский «Реал». Грядущий уход португальского специалиста «не является травмирующим, но и не дружеский». Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Бенфике» не понравилось, что Моуринью публично заявил, что получил предложение о продлении контракта в четверг, но не будет рассматривать его до воскресенья, когда будет сыгран последний матч. В свою очередь, тренер остался недовольным тем, что клуб затягивал с предложением нового контракта и сделал это, когда «сливочные» стали проявлять интерес к специалисту.

В случае если Флорентино Перес не победит на президентских выборах, Моуринью всё равно не останется в «Бенфике». При этом проигрыш Переса считается маловероятным.

