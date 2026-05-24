«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча 38-го тура АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс». В качестве главного арбитра встречи выступит Сэмюэл Барротт. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 37 туров чемпионата Англии «чайки» набрали 53 очка и занимают седьмое место в турнирной таблице. Манкунианцы заработали 68 очков и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре команда Фабиана Хюрцелера проиграла «Лидс Юнайтед» — 0:1, а подопечные Майкла Кэррика одолели «Ноттингем Форест» — 3:2.