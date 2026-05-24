Александр Глеб высказался о финале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором «пушкари» встретятся с «ПСЖ». Команды сыграют в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Считаю, 50 на 50 шансы. «ПСЖ», наверное, в еврокубках, в таких играх, — чуть более опытная команда, но «Арсенал» за последние два-три сезона уже многое повидал, опыта тоже набрался, грамотно действует. И я считаю, знаешь, больше я ставлю на «Арсенал».

«ПСЖ» не умеет действовать немножко от обороны, осторожно, цинично. А «Арсенал» умеет. Он может
пользоваться этим, сидеть где-то, выждать, где-то на контратаке», — сказал Глеб в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

«ПСЖ» — «Арсенал». Финал Лиги чемпионов
