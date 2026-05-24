Александр Глеб высказался о финале Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА, в котором «пушкари» встретятся с «ПСЖ». Команды сыграют в субботу, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» (Будапешт).

«Считаю, 50 на 50 шансы. «ПСЖ», наверное, в еврокубках, в таких играх, — чуть более опытная команда, но «Арсенал» за последние два-три сезона уже многое повидал, опыта тоже набрался, грамотно действует. И я считаю, знаешь, больше я ставлю на «Арсенал».

«ПСЖ» не умеет действовать немножко от обороны, осторожно, цинично. А «Арсенал» умеет. Он может

пользоваться этим, сидеть где-то, выждать, где-то на контратаке», — сказал Глеб в выпуске на YouTube-канале Fonbet.