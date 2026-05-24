«Интер» планирует продать трёх футболистов летом — CdS

«Интер» планирует продать полузащитников Давиде Фраттези, Александара Станковича и Луиса Энрике грядущим летом. Миланский клуб рассчитывает выручить порядка € 90 млн. Общий трансферный бюджет «нерадзурри» на лето составит около € 135-140 млн. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, наиболее ожидаемым является уход Фраттези. «Интер» оценивает футболиста в € 30 млн. За аналогичную сумму «нерадзурри» готовы продать Энрике. Эти деньги за игрока зимой предлагал «Борнмут», однако на тот момент миланская команда решила не расставаться с полузащитником.

«Интер» выкупит Станковича у «Брюгге» за € 23 млн, при этом футболист, вероятно, не останется в клубе. Интерес к нему проявил «Брентфорд». «Интер» оценивает Станковича в € 40 млн.

