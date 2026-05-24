«Полностью доверяю клубу». Гвардиола — о 115 нарушениях в адрес «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал 115 обвинений в адрес клуба, связанных с нарушениями финансовых правил английской Премьер-лиги.

«Решение будет принято. Я полностью доверяю клубу. Я с ними разговаривал и я доверяю им, судя по их поведению и поступкам.

В тот момент здесь отсутствовали представители тренерского штаба, персонала и большинство игроков. Это произошло достаточно давно, моё доверие к клубу остаётся неизменным», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Расследование финансовых нарушений «горожан» охватывает период с 2009 по 2018 год. Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. В феврале 2023 года английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей за указанный период.

Среди обвинений значатся: предоставление необъективной информации о доходах клуба, неполная информация о премиях тренеру и игрокам, а также несоблюдение правил лицензирования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), финансового фэйр-плей и правил лиги в отношении прибыльности и устойчивости.