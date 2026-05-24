Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Полностью доверяю клубу». Гвардиола — о 115 нарушениях в адрес «Манчестер Сити»

«Полностью доверяю клубу». Гвардиола — о 115 нарушениях в адрес «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал 115 обвинений в адрес клуба, связанных с нарушениями финансовых правил английской Премьер-лиги.

«Решение будет принято. Я полностью доверяю клубу. Я с ними разговаривал и я доверяю им, судя по их поведению и поступкам.

В тот момент здесь отсутствовали представители тренерского штаба, персонала и большинство игроков. Это произошло достаточно давно, моё доверие к клубу остаётся неизменным», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Расследование финансовых нарушений «горожан» охватывает период с 2009 по 2018 год. Гвардиола возглавляет команду с 2016 года. В феврале 2023 года английская Премьер-лига обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей за указанный период.

Среди обвинений значатся: предоставление необъективной информации о доходах клуба, неполная информация о премиях тренеру и игрокам, а также несоблюдение правил лицензирования Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), финансового фэйр-плей и правил лиги в отношении прибыльности и устойчивости.

Материалы по теме
Топ-лиги рвутся по швам от интриг в последнем туре. Дело не только в судьбе «Тоттенхэма»
Топ-лиги рвутся по швам от интриг в последнем туре. Дело не только в судьбе «Тоттенхэма»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android