Журавель — о Суперфинале Кубка России: у «Спартака» сейчас больше воодушевления

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Краснодар
Краснодар
«Сейчас мне кажется, больше воодушевления у «Спартака». То есть команда очень куражный матч может сыграть. При этом такая статность и порода, что называется, — это у «Краснодара». Что будет в финале сильнее?

Вот этот кураж и эмоции, которые, скорее всего, будет отлавливать «Спартак», потому что у них амплитуда матчей хороших и плохих в течение весны большая. А у «Краснодара» стабильность. Мне кажется, в финале может сыграть скорее куражность, чем класс, — сказал Журавель в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

«Спартак» — «Краснодар» — кто заберёт Кубок? Последний матч сезона в России! LIVE
