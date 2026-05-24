«Спартак» обратился к болельщикам в преддверии Суперфинала Кубка России с «Краснодаром»

«Спартак» обратился к болельщикам в преддверии Суперфинала Кубка России с «Краснодаром»
«Спартак» в телеграм-канале опубликовал видео в преддверии Суперфинала Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (24 мая), в котором обратился к болельщикам. Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Один за всех — и все за одного! Это не просто слоган. Это наш образ жизни. Ваша поддержка, ваша вера, ваши эмоции и ваше счастье. Именно вы делаете нас сильнее, а мы стараемся отплатить тем же: красивыми голами, яркими победами, невероятными спасениями, исполненными мечтами и большими матчами. Я, ты, мы — вместе мы не просто футбольный клуб, вместе мы одна семья — большая и красно-белая, с самых пелёнок и на всю жизнь.Народная команда. Наш «Спартак», — сказано в ролике московского клуба.

«Спартак» прокомментировал указанную публикацию словами: «Спасибо за вашу веру, поддержку и любовь в этом сезоне, красно-белые! Сегодня, как и всегда: один за всех — и все за одного!»

Бабич тренируется со «Спартаком» перед Суперфиналом Кубка России с «Краснодаром»

