Митрюшкин: трансфер Батракова в «ПСЖ» — это будет счастьем для всех

Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Алексея Батракова в «Пари Сен-Жермен». Ранее сообщалось об интересе французского клуба к хавбеку железнодорожников.

«Будущее Батракова? Надеемся, что всё сложится! И сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это. Трансфер в «ПСЖ» — это будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в «ПСЖ», — приводит слова Митрюшкина Legalbet.

В сезоне-2025/2026 Батраков провёл 36 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забив 17 голов и сделав 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего воспитанника клуба в € 25 млн. Соглашение игрока с «Локомотивом» рассчитано до июня 2029 года.

