Экс-игрок «Арсенала» и «Барселоны» Глеб вспомнил, как отказался переходить в «Спартак»

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб поделился воспоминаниями о несостоявшемся переходе в московский «Спартак». Летом 2000-го белорусский футболист перебрался из БАТЭ в немецкий «Штутгарт».

«17 лет мне было. «Спартак» мне нравился, но, знаешь, у меня отец фанат немецкого футбола, немецкой сборной. Так как служил там в советские времена. И, вот, детские впечатления, когда он всё время рассказывал, и ты себя настраиваешь так: «Первая страна, куда уеду играть, будет Германия». Так и случилось.

«Спартак» хорошее предложение сделал. В принципе, если бы они до Германии обратились. Я уже с Германией всё нормально порешал, поговорил, и вот они обратились. Конечно, предложение было гораздо лучше у «Спартака» по деньгам. И брата ещё хотели забрать. В итоге мечта уехать за границу, в Бундеслигу, перевесила», — сказал Глеб в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

