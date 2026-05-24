Булыкин: «Краснодар» нацеливался на чемпионство и Кубок, а может пролететь мимо всего

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин оценил шансы «Краснодара» и «Спартака» в Суперфинале Фонбет Кубка России. Игра между командами состоится сегодня, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 18.00 мск.

«У двух клубов есть шанс спасти этот сезон, выиграв Кубок. И «Краснодар» упустил чемпионство, и «Спартак» не занял третье место. Команды приложат все усилия, чтобы как-то исправить сезон. Конечно, для «Краснодара» это ещё важнее, потому что команда нацеливалась на «золотой» дубль, а может пролететь мимо всего.

Поэтому они приложат все усилия для победы. По футболистам, мастерству и игре команд шансы равны. У «Краснодара» и «Спартака» хорошее нападение и центр поля. Сегодня должны увидеть голы, хорошую самоотдачу и, может быть, повезёт увидеть серию пенальти», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.