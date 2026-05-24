Салиба назвал матч, после которого понял, что «Арсенал» станет чемпионом Англии

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба рассказал, после какого матча он понял, что «канониры» станут чемпионами нынешнего сезона английской Премьер-лиги.

«Я начал чувствовать, что мы можем сделать это ещё в марте. После игры с «Эвертоном» [в марте] мне стало ясно, что наша команда выиграет лигу. После перерыва на матчи сборных было немного тяжело. Но мы продолжали бороться, верили в себя, даже после поражения в игре с «Манчестер Сити» [в апреле]. Теперь мы чемпионы», — приводит слова Салиба Daily Mail.

«Арсенал» играл с «Эвертоном» в матче 30-го тура АПЛ, который состоялся 14 марта. «Канониры» победили со счётом 2:0.

Англия — Премьер-лига . 30-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Дьёкереш – 89'     2:0 Доумен – 90+7'    

Решающим стал 37-й тур АПЛ: «канониры» одержали победу над «Бёрнли» (1:0), а главный конкурент — «Манчестер Сити» — потерял очки в выездной встрече с «Борнмутом», завершив матч со счётом 1:1.

