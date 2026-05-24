«Паниковать не стоит». Кейн высказался о своём будущем в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о своём будущем в мюнхенском клубе. Контракт 32-летнего футболиста рассчитан до лета 2027 года.

«Сейчас не время об этом говорить, но паниковать не стоит. Мы хотели начать вести переговоры до конца сезона, но у нас ещё впереди чемпионат мира. Однако все знают, как мне здесь нравится. Здесь спокойная обстановка.

Что касается возможности остаться подольше, я определённо рассматриваю такой вариант. У меня ещё не было разговоров с «Баварией» на эту тему, но если они появятся, то я буду готов к откровенному обсуждению.

Конечно, всё зависит от того, как пройдёт следующий год и чего мы добьёмся. Сейчас проживаем фантастический момент, и я ни о чём другом не думаю», — приводит слова Кейна Daily Mail.

Англичанин играет за «Баварию» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 61 голом и семью результативными передачами.

