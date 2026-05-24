Сохранит ли «Тоттенхэм» место в АПЛ по итогам сезона-2025/2026?

Сегодня, 24 мая, «Тоттенхэм» встретится с «Эвертоном» в матче заключительного, 38-го тура английской Премьер-лиги. Перед последним туром «шпоры» с 38 очками располагаются на 17-м месте, в двух очках от зоны вылета. На 18-й строчке находится «Вест Хэм» (36 очков), который сыграет с «Лидс Юнайтед».

«Чемпионат» предлагает своим читателям пройти опрос на тему: «Сохранит ли «Тоттенхэм» место в АПЛ по итогам сезона-2025/2026?»

В случае ничейного результата «Тоттенхэм» повысит шансы на выживание. «Вест Хэм» останется в английской Премьер-лиге, если победит «Лидс Юнайтед», а «шпоры» проиграют «Эвертону».

Самые большие стадионы мира: