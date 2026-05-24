Сборная Ирана перенесла тренировочный лагерь на ЧМ-2026 из США в Мексику — ESPN

Сборная Ирана во время чемпионата мира 2026 года будет базироваться в Мексике. Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила просьбу о переносе тренировочного лагеря из Тусона (Аризона, США) в приграничный город Тихуана. Об этом сообщает ESPN.

Перенос лагеря позволит избежать сложностей, связанных с визами, а команда сможет напрямую летать в Мексику рейсами Iran Air. Сборная Ирана проведёт первые два матча группового этапа чемпионата мира в Лос-Анджелесе: с Новой Зеландией 15 июня и Бельгией 21 июня. Затем команда сыграет с Египтом в Сиэтле 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.