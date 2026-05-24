Булыкин: непонятно назначение Шварца в «Динамо» — думаю, у него ничего не получится

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о возвращении тренера Сандро Шварца в московский клуб. Немецкий специалист тренировал бело-голубых с 2020 по 2022 год.

«Для меня непонятно назначение Шварца в «Динамо». Больше склоняюсь к тому, что у него ничего не получится. Как он уходил и как сейчас вернулся? Просто даже интересно, что изменилось в политической обстановке с того времени. Понятно, что спортивный директор «Динамо» его знает, хочет и за всё отвечает. Посмотрим, как команда проведёт этот сезон.

Гусев хорошо вписался в «Динамо». Он — воспитанник, общается с русскими, создал атмосферу, команда неплохо играла. «Динамо» почти дошло до Суперфинала Кубка. Он мог продолжить работу. Но у руководства клуба другое мнение. Посмотрим, к чему оно приведёт, и сделаем выводы: кто виноват и что делать. Правильность назначения показывает время», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

