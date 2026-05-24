Булыкин: «Спартаку» будет тяжело заменить Барко

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака».

«Барко хорошо вписался в «Спартак» и является одним из лидеров команды. Клубу нужно думать, что делать дальше и кем его заменить, если он уйдёт. Здесь простая логика. Он — хороший футболист и очень сильно влияет на игру «Спартака». Будет тяжело заменить его», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Контракт Барко со «Спартаком» рассчитан до лета следующего года. Ранее сообщалось, что красно-белые собираются продлить соглашение с полузащитником.