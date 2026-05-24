«Челси» рассматривает возвращение Тьяго Силвы в клуб на тренерскую должность — ESPN Brasil

Английский клуб «Челси» проявляет интерес к возвращению экс-защитника Тьяго Силвы на тренерскую роль. Об этом сообщает ESPN Brasil в соцсети. Легендарный защитник всё ещё анализирует варианты после своего решения покинуть «Порту».

Источники, близкие к 41-летнему специалисту, отмечают, что окончательное решение ещё не принято, а вопрос о тренерской должности в «Челси» находится на стадии обсуждения. Силва поддерживает позитивные отношения с клубом и недавно был радушно встречен в директорской ложе на домашнем матче с «Ноттингем Форест», который завершился поражением для «Челси».

Силва стремится начать тренерскую карьеру, получив лицензию УЕФА категории B. Он сохранил свой семейный дом недалеко от тренировочной базы «Челси» в Кобхэме. Остаётся неясным, завершит ли он карьеру и займётся тренерской работой или продолжит играть, учитывая сообщения об интересе со стороны «Милана».

Тьяго Силва провёл 14 матчей за «Порту» в прошедшем сезоне, перейдя в клуб из своего родного «Флуминенсе» в январе, и выиграл титул чемпиона Португалии. Силва выступал за «Челси» с августа 2020 года по 2024 год.

