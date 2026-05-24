Александр Глеб рассказал о перспективах работы тренером и разговоре с Фабрегасом

Комментарии

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Барселоны» Александр Глеб высказался о возможной работе главным тренером, а также поделился деталями разговора с бывшим одноклубником Сеском Фабрегасом, который возглавляет итальянский «Комо».

«Я курсы проходил, на категорию А учился. Просто говорю: «Давай на практику к тебе приеду помогать». Он: «Давай, давай учись». В шуточной манере ответил. Ну, посмотрим. Пока нет такого, чтобы действительно очень хотел стать тренером.

Я понимаю, насколько это нервная и тяжёлая работа. И вполне осознаю, что это гораздо тяжелее, чем быть футболистом», — сказал Глеб в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

