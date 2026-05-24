L’Équipe: Хакими не выйдет в старте на финал ЛЧ с «Арсеналом», Дембеле — под вопросом

Крайний защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими с высокой долей вероятности не будет готов выйти в стартовом составе на финал Лиги чемпионов с «Арсеналом» (30 мая), несмотря на скорое возвращение игрока к командным тренировкам. Об этом сообщает L’Équipe.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
По информации источника, нападающий Усман Дембеле продолжает заниматься по индивидуальной программе после травмы икроножной мышцы. В его окружении сохраняют оптимизм относительно выхода в основном составе на матч с «Арсеналом». В случае, если Дембеле будет недоступен для командной тренировки во вторник (26 мая), то возникнут вопросы насчёт его готовности к финалу.

Хакими травмировал бедро в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с «Баварией» (5:4), который состоялся 28 апреля.

