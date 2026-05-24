Мамаев оценил шансы «Спартака» и «Краснодара» в Суперфинале Кубка России

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о шансах «Спартака» и «Краснодара» на победу в Суперфинале Фонбет Кубка России. Игра между командами состоится сегодня, 24 мая, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 18.00 мск.

«В финале Кубка России на первый план выходят свои качества. Поражение в Кубке России перечеркнёт впечатления от работы Карседо весной. Обоим тренерам надо подготовить команды ментально. К таким играм надо быть готовыми на 100%. Финалы выигрываются на зубах. В этом матче нет фаворита. «Спартаку» и «Краснодару» надо жертвовать красивой игрой ради результата. В РПЛ весной обе команды были хороши», — приводит слова Мамаева Metaratings.