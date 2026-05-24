Моуринью намерен сделать выбор между Вальверде и Тчуамени — Marca

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», не желает оставлять в команде полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени одновременно. Португальский специалист предпочитает оптимизировать состав и избежать внутренней конкуренции, способной нарушить его систему. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, произошедшая между Вальверде и Тчуамени драка обозначила проблему сплочённости коллектива — проблему, которой Моуринью уделяет «первостепенное внимание в любой команде, которой он руководит».

Подчёркивается, что Тчуамени может обладать небольшим преимуществом перед Вальверде ввиду его умения обороняться и контролировать позицию так, как того требует тактика Моуринью.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу. Оба игрока были оштрафованы на € 500 тыс.

