«Будет атакующий футбол». Никитин — о Суперфинале КР между «Спартаком» и «Краснодаром»

Бывший футболист Алексей Никитин высказал свои ожидания от Суперфинала Фонбет Кубка России, который пройдёт 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве. В матче встретятся «Спартак» и «Краснодар». Никитин считает, что команды не будут действовать осторожно.

«Не совсем правильно говорить, что команды будут играть осторожно. Они будут действовать на своих сильных сторонах. «Спартак» и «Краснодар» используют высокий прессинг — я этого жду и завтра. Не думаю, что они встанут в свою штрафную и будут ждать ошибку соперника — будет атакующий футбол», — сказал Никитин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».