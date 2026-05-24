«Реал» может продать до 10 игроков, включая Винисиуса, после прихода Моуринью — Marca

«Реал» может продать до 10 игроков, включая Винисиуса, после прихода Моуринью — Marca
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», готовит одну из самых масштабных перестроек состава в новейшей истории «сливочных». Клуб может продать до 10 игроков с целью перестроить команду под тактическую концепцию португальского специалиста. Основное внимание будет уделено дисциплине и психологической устойчивости, а не репутации или прошлым достижениям. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, при перестройке состава Моуринью команду могут покинуть в том числе такие известные футболисты, как Винисиус Жуниор. Ни один игрок не будет полностью застрахован от продажи в случае возвращения тренера.

Помимо Винисиуса, в числе футболистов, чьё будущее в «Реале» находится под вопросом, называются Эдуарду Камавинга, Даниель Себальос, Ферлан Менди, Андрей Лунин и Гонсало Гарсия. Также португалец может принять решение насчёт будущего Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени.

Эти изменения предполагают, что Моуринью будет отдавать приоритет футболистам с более сильной оборонительной дисциплиной и тактической надёжностью. Потенциально «Реал» может превратиться в более структурированную команду.

