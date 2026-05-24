Стало известно, сколько заработает «Халл Сити» в сезоне‑2026/2027 в АПЛ

«Халл Сити» вернулся в английскую Премьер-лигу впервые с сезона-2016/2017 и гарантированно получит доход, превышающий € 200 млн за сезон-2026/2027. Об этом сообщает Sky Sports.

Основными источниками дохода клуба станут телевизионные права и механизмы распределения доходов Премьер-лиги. Даже в случае немедленного вылета клуб может получить в общей сложности около € 228 млн, что подтверждает значительный экономический эффект от возвращения в высший дивизион английского футбола, считает источник.

«Халл Сити» вышел в АПЛ, обыграв «Мидлсбро» в финале плей-офф Чемпионшипа. В полуфинале «Халл Сити» переиграл «Миллуолл» (0:0, 2:0), «Мидлсбро» уступил «Саутгемптону» (0:0, 0:1). Однако «святым» было присуждено техническое поражение из-за несанкционированной видеосъёмки тренировок других команд. Ранее напрямую в АПЛ вышли «Ковентри Сити» и «Ипсвич Таун».

Топ-лиги рвутся по швам от интриг в последнем туре. Дело не только в судьбе «Тоттенхэма»
