Кейн: возвращение в АПЛ? Желание уменьшилось, но я бы не сказал, что никогда не вернусь

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о потенциальном возвращении в чемпионат Англии, в котором он выступал до перехода в немецкий гранд летом 2023 года.

«Что касается Премьер-лиги, я не знаю. Если бы меня спросили, когда я только переходил в «Баварию», то точно сказал бы, что вернусь. Сейчас, спустя пару лет, наверное, скажу, что моё желание немного уменьшилось, но я бы не сказал, что никогда не вернусь.

Я спокоен, мне нравится играть под руководством нынешнего тренера «Баварии». Пока что мы прогрессируем, и я сам прогрессирую. Рад понимать, чего мы можем добиться», — приводит слова Кейна Daily Mail.

