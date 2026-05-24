Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн: возвращение в АПЛ? Желание уменьшилось, но я бы не сказал, что никогда не вернусь

Кейн: возвращение в АПЛ? Желание уменьшилось, но я бы не сказал, что никогда не вернусь
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн ответил на вопрос о потенциальном возвращении в чемпионат Англии, в котором он выступал до перехода в немецкий гранд летом 2023 года.

«Что касается Премьер-лиги, я не знаю. Если бы меня спросили, когда я только переходил в «Баварию», то точно сказал бы, что вернусь. Сейчас, спустя пару лет, наверное, скажу, что моё желание немного уменьшилось, но я бы не сказал, что никогда не вернусь.

Я спокоен, мне нравится играть под руководством нынешнего тренера «Баварии». Пока что мы прогрессируем, и я сам прогрессирую. Рад понимать, чего мы можем добиться», — приводит слова Кейна Daily Mail.

Материалы по теме
«Паниковать не стоит». Кейн высказался о своём будущем в «Баварии»

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android