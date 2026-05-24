«Торино» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча 38-го тура Серии А начнётся в 21:45

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура, итальянской Серии А сезона-2025/2026, в котором встретятся туринские «Торино» и «Ювентус». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине. В качестве главного арбитра выступит Лука Цуфферли. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 68 набранных очков в 37 играх. Отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА за тур до финиша составляет два очка. «Торино» с 44 очками в активе располагается на 12-й строчке.