Моуринью обсудил с окружением защитника «Боруссии» переход в «Реал» — Мартинес

Моуринью обсудил с окружением защитника «Боруссии» переход в «Реал» — Мартинес
Тренер Жозе Моуринью, который близок к назначению в мадридский «Реал», проявляет интерес к защитнику дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеку. Об этом сообщает журналист Андрес Мартинес в соцсети.

Португальский специалист посетил финал Кубка Германии между «Баварией» и «Штутгартом», который состоялся 23 мая. По информации источника, во время своего визита в Германию Моуринью также встретился с окружением Шлоттербека, чтобы обсудить возможность трансфера игрока в «Реал».

Нико Шлоттербек подписал контракт с «Боруссией» в 2022 году, перейдя из «Фрайбурга» за € 20 млн. Текущий контракт защитника с дортмундским клубом действует до июня 2031 года. В завершившемся сезоне Шлоттербек провёл 37 матчей за «шмелей», забив пять голов и сделав две результативные передачи. Transfermarkt оценивает защитника в € 55 млн.

