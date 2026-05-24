Юльманн отреагировал на слухи о переходе в «Реал» после назначения Моуринью
Капитан и полузащитник «Спортинга» Мортен Юльманн прокомментировал информацию о потенциальном переходе в мадридский «Реал».

Ранее портал COPE сообщил, что главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью, близкий к назначению в мадридский «Реал», попросит «сливочных» приобрести датского футболиста.

«Для меня большая честь, что моё имя связано с таким клубом, как «Реал» Мадрид, но я в «Спортинге», и мне очень дорог этот клуб. Я сосредоточен на игре здесь и на грядущем матче. О своём будущем я обязательно расскажу после игры», — приводит слова Юльманна Marca.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

