Булыкин: Дзюба ещё может попылить в РПЛ — вряд ли он ушёл из «Акрона» в никуда

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал уход нападающего Артёма Дзюбы из «Акрона». О смене клуба объявил сам игрок после ответного VK Видео переходного матча за попадание в Мир Российскую Премьер-Лигу, где тольяттинцы уступили «Ротору» (0:1).

Россия — Переходные матчи . Переходные матчи. 2-й матч
23 мая 2026, суббота. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
0 : 1
Ротор
Волгоград
0:1 Шильников – 49'    

«Если Дзюба сказал, что уйдёт из «Акрона», то у него есть какое-то предложение. Вряд ли бы он ушёл из команды в никуда. Он может поиграть ещё один сезон в Высшей лиге. Посмотрим, где он окажется. Дзюба ещё может попылить в нашем чемпионате.

Есть команды из нижней части таблицы, которые с удовольствием заберут его как минимум для атмосферы, передачи опыта и мастерства. А там он может выйти и сделать результат», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

