«Спасибо за всё. Идём дальше». Дзюба попрощался с «Акроном»

Нападающий Артём Дзюба в соцсетях поблагодарил «Акрон» после того, как стало известно, что 37-летний футболист покинет тольяттинский клуб.

«Акрон», спасибо за всё. Идём дальше», — написал Дзюба.

Также форвард опубликовал почти шестиминутную нарезку видео со своими голами за «Акрон».

Дзюба выступал за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 52 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,2 млн.

