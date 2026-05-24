Юрий Гаврилов: надеюсь, сегодня увидим «Спартак» с Кубком России

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

«Надеюсь, сегодня увидим «Спартак» с Кубом России. У команды была возможность взять медали за третье место, но не получилось. Не знаю, как сегодня сложится игра. Но все болельщики ждут победы «Спартака». Надеемся, что Москва будет красно-белой», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.