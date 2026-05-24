Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Гаврилов: надеюсь, сегодня увидим «Спартак» с Кубком России

Юрий Гаврилов: надеюсь, сегодня увидим «Спартак» с Кубком России
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Надеюсь, сегодня увидим «Спартак» с Кубом России. У команды была возможность взять медали за третье место, но не получилось. Не знаю, как сегодня сложится игра. Но все болельщики ждут победы «Спартака». Надеемся, что Москва будет красно-белой», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android