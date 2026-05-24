37-летний Дзюба заявил, что продолжит карьеру

Нападающий Артём Дзюба сообщил, что продолжит карьеру в России.

«Продолжу карьеру в России. Клуб «Родина»? Нет», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В субботу, 23 мая, 37-летний форвард сообщил, что покидает «Акрон». Дзюба выступал за красно-чёрных с 2024 года. За это время он провёл 52 матча за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Нападающий является рекордсменом клуба по количеству забитых мячей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Дзюбы составляет € 1,2 млн.

