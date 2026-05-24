Шамиль Тарпищев: у «Спартака» больше шансов на победу в финале Кубка, чем у «Краснодара»

Президент Федерации тенниса России и болельщик московского «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями перед Суперфиналом Фонбет Кубка России, в котором красно-белые встретятся с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М — Краснодар

«Знаю, что у «Спартака» больше шансов на победу в финале Кубка, чем у «Краснодара». Эмоционально важно, что команда проиграла в чемпионате «Краснодару», выигрывая по игре. У «Спартака» будет очень хорошая мотивация, чтобы отыграться — все будут заряжены. Ещё неизвестно, что произойдёт с «Краснодаром» по итогам чемпионата», — приводит слова Тарпищева Sport24.