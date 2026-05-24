Дивеев: всех зенитовцев в сборной России можно узнать по хорошему настроению

Центральный защитник сборной России и «Зенита» Игорь Дивеев рассказал, что футболистов санкт-петербургской команды можно узнать в национальной команде по хорошему настроению.

«Уже работаем в сборной. Всех зенитовцев тут можно узнать по хорошему настроению», — написал Дивеев в телеграм-канале.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России по итогам сезона-2025/2026.

Помимо Дивеева, в сборную России на товарищеские матчи в мае и июне из «Зенита» были вызваны вратарь Денис Адамов и полузащитник Максим Глушенков.

В предстоящую международную паузу подопечные Валерия Карпина проведут три игры — со сборными Египта (28 мая), Буркина-Фасо (5 июня) и Тринидада и Тобаго (9 июня).

