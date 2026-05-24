Дмитрий Шнякин высказался о Суперфинале Кубка России «Спартак» — «Краснодар»

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился ожиданиями от Суперфинала Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» встретится с «Краснодаром». Игра пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
«Не знаю ни одного человека, который отдавал бы явное преимущество одной из команд. Да, «Спартак» вариативен и хорош по весне, но «Краснодар» — более цельная, давно сформированная команда. Да, «Спартак» дома, есть преимущество в фанатах, но два последних матча в Москве «Краснодар» у красно-белых забрал. Да, у «южан» есть Кордоба, но москвичи могут лишить соперника мяча.

Да, у «Краснодара» есть Сперцян, но у «Спартака» есть Барко. Да, у «Спартака» неплохой запас, но у «Краснодара» лучшие в стране стандарты. Да, у «Краснодара» прекрасный Агкацев, но Максименко не пропустил в последних трёх матчах Кубка («Динамо», «Зенит», ЦСКА). И так далее. Я могу так долго продолжать. Но надо ли?» — написал Шнякин в телеграм-канале.

«Спартак» или «Краснодар» — кто спасёт сезон и сыграет ли Барко? Интриги Суперфинала Кубка
