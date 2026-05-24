«Тоттенхэм» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 38-го тура АПЛ

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Кински, Спенс, ван де Вен, Дансо, Удоджи, Порро, Пальинья, Галлахер, Бентанкур, Тель, Ришарлисон.

«Эвертон»: Пикфорд, О`Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Айрогбунам, Гарнер, Рёль, Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Барри.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в чемпионате Англии. В активе лондонцев 38 очков в 37 турах. Отрыв от зоны вылета за тур до финиша составляет два очка. «Эвертон» располагается на 12-й строчке в АПЛ. У команды 49 набранных очков.