Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Эвертон: стартовые составы команд на матч 38-го тура АПЛ 2025/2026, 24 мая 2026

«Тоттенхэм» — «Эвертон»: стартовые составы команд на матч 38-го тура АПЛ
Комментарии

Сегодня, 24 мая, состоится матч заключительного, 38-го тура, английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Эвертон». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 38-й тур
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Эвертон
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Кински, Спенс, ван де Вен, Дансо, Удоджи, Порро, Пальинья, Галлахер, Бентанкур, Тель, Ришарлисон.

«Эвертон»: Пикфорд, О`Брайен, Тарковски, Кин, Миколенко, Айрогбунам, Гарнер, Рёль, Дьюсбери-Холл, Ндиайе, Барри.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в чемпионате Англии. В активе лондонцев 38 очков в 37 турах. Отрыв от зоны вылета за тур до финиша составляет два очка. «Эвертон» располагается на 12-й строчке в АПЛ. У команды 49 набранных очков.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
АПЛ: Гвардиола прощается, «Арсенал» отмечает, а «Тоттенхэм» выживает
АПЛ: Гвардиола прощается, «Арсенал» отмечает, а «Тоттенхэм» выживает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android