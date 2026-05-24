«Барселона» видит в игроке сборной Польши альтернативу Бастони — Моретто

«Барселона» рассматривает возможность подписания центрального защитника сборной Польши и «Порту» Якуба Кивëра. Однако на текущий момент между сторонами нет переговоров о трансфере. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, каталонский клуб считает польского игрока более доступной альтернативой защитнику «Интера» Алессандро Бастони.

Кивëр выступает за «Порту» на правах аренды с обязательным выкупом у «Арсенала». В нынешнем сезоне Кивëр принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

