«Локомотив» победил «Динамо» в 9-м туре женской Суперлиги

Завершился матч 9-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московскими «Динамо» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Родина» (Химки). В качестве главного арбитра встречу обслуживала Александра Пономарёва. Победу со счётом 1:0 праздновали футболистки команды гостей.

Счёт в матче был открыт на 60-й минуте. Пенальти реализовала полузащитник Яна Шеина.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Суперлиги. В активе красно-зелёных 19 очков в восьми встречах. Отставание от первого места — три очка. «Динамо» осталось на 10-й строчке. Бело-голубые набрали шесть очков, проведя восемь игр.